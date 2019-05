Hansa hat‘s selbst in der Hand

Einmal noch: Friesoythes Fußballer (links Maximilian Werner gegen Beverns Sascha Thale) treffen im Saisonfinale auf den Kreisrivalen BV Essen. Foto: Wulfers

Von Rolf Wulfers



Friesoythe. Zwei aus vier, lautet die Formel zur Ermittlung der beiden Klubs, die neben SV Brake, TSV Wallenhorst und SV Bad Rothenfelde die Fußball-Landesliga verlassen müssen. In den Spielen Nordhorn gegen Lohne, Firrel gegen Wallenhorst, Papenburg gegen Dinklage und eben Hansa Friesoythe gegen BV Essen (Samstag, 17 Uhr) ist folglich Abstiegskampf angesagt.



„Wenn wir gegen Dinklage gewinnen, schaffen wir den Klassenerhalt", hatte Friesoythes Trainer Hammad El-Arab bereits vor der drittletzten Partie angekündigt. Hansa siegte 4:2, ließ danach aber den ersten Matchball bei der 0:3-Heimniederlage gegen Blau-Weiß Lohne ungenutzt.