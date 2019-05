VfL-Leichtathletinnen überzeugen

Zufriedene Gesichter: Mara Warzeska (von links), Sophie Scheidt und Pia Albers zeigten gute Leistungen. Foto: Antonia Beyer

Kreis Cloppenburg (mt). Ein ereignisreiches Wochenende liegt hinter der Leichtathletik-Abteilung des VfL Löningen. Viele Sportlerinnen liefen, sprangen und warfen bei verschiedenen Wettbewerben und wussten dabei zu überzeugen.



Lea Meyer nahm an einem internationalen Meeting in Oordegem (Belgien) teil und zeigte eine starke Leistung. Über 3000 Meter Hindernis erreichte sie in 9:54,84 Minuten den dritten Platz. Damit steigerte sie ihre Bestzeit um fast vier Sekunden. Mit Sophie Scheidt, Mara Warzeska und Pia Alber starteten drei U14-Athletinnen des VfL bei den Blockmehrkämpfen in Stuhr. Albers gelang im Block „Lauf“ mit 2310 Punkten nicht nur der Tagessieg bei der W12, sondern mit einer Zeit von 10,96 Sekunden über 75 Meter auch ein neuer Kreisrekord. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 29. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.