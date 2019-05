Handballregionalliga kommt vorerst nicht

Oberliga oder 3. Liga: Ein „Zwischending“ wie etwa eine Regionalliga, wird es für die Handballer des TV Cloppenburg (hier: Ole Harms, links) vorerst nicht geben. Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Barsinghausen/Cloppenburg. Die diskutierte Einführung einer Handballregionalliga ist vom Tisch – zumindest vorerst. Das Präsidium des Handballverbandes Niedersachsen (HVN) hat den Antrag „auf Einführung von Spitzenligen oberhalb der Oberligen der Frauen und Männer“ zurückgenommen, laut Präsident Stefan Hüdepohl auf Empfehlung der Gliederungen des Verbandes. So heißt es auf der Homepage des HVN. Die CLP-Vertreter in den Oberligen, die Männer des TV Cloppenburg und die Frauen des BV Garrel, nehmen die Entscheidung gelassen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 28. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.