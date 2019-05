SV Peheim und VfL Löningen steigen auf

Bald Kreisligist: Der VfL Löningen (schwarzes Trikot) schaffte dank des 4:0-Siegs in Markhausen den Aufstieg. Foto: Langosch

Kreis Cloppenburg (tib). In der 1. Fußball-Kreisklasse haben der SV Peheim und der VfL Löningen den Aufstieg perfekt gemacht. Löningen ist vor dem direkten Duell gegen Peheim zwar „nur“ Zweiter, weil dieser Platz aber auch für den Sprung in die Kreisliga reicht, durfte der VfL jubeln. Im Kampf um den Klassenerhalt kommt es am letzten Spieltag zur alles entscheidenden Partie zwischen dem Schlusslicht SV Harkebrügge II und dem Vorletzten, BW Galgenmoor. Die einzelnen Spielberichte aus der 1. Kreisklasse lesen Sie in der Ausgabe am 28. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.