Remis für BV Essen ein gefühlter Sieg

Umkämpftes Derby: BV Essen (weiße Trikots) und SV Bevern trennten sich 1:1, sodass beide Mannschaften auch in der kommenden Saison als Landesligist daherkommen. Foto: Wulfers

Von Rolf Wulfers



Essen. Geschätzte 600 Zuschauer verfolgten das 1:1-Unentschieden im Gemeindederby der Fußball-Landesliga zwischen BV Essen und SV Bevern, das zwar nicht hochklassig, wohl aber bis zum Schluss spannend verlief. Vor dem Spiel gab‘s vom Essener Präsidenten Paul Kolker, Blumen für den neuen Meister. Damit ließen es die Gastgeber in Sachen Nettigkeiten dann aber auch bewenden. Verständlich, denn der BVE wollte in der vorletzten Saisonpartie (am letzten Spieltag geht‘s zu Hansa Friesoythe) den Klassenerhalt perfekt machen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 27. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

