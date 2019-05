Altenoythe dreht 0:1 und gibt Sieg noch her

Torschützen unter sich: Dennis Meyer (in Rot) erzielte das 1:0 für Thüle, Maik Nirwing das 2:1 für Altenoythe. Am Ende ging das Derby unentschieden 2:2 aus. Foto: Langosch

Altenoythe (ll). Von wegen, es geht um nichts mehr: Die Bezirksligafußballer des SV Altenoythe und des SV Thüle haben sich am vorletzten Spieltag der Saison 2018/2019 ein packendes Derby geliefert, das mit einem gerechten 2:2-Unentschieden (0:1) zu Ende gegangen ist.



Beide Mannschaften hatten zwar weder mit dem Abstieg noch der Meisterschaft etwas zu tun, aber dennoch wollten sowohl die gastgebenden Hohefelder als auch die Thüler dieses Stadtduell unbedingt gewinnen. Den ersten Schritt dorthin machten die Gäste, als Dennis Meyer für die Führung sorgte (25.).