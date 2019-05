FC Lastrup kann Klassenerhalt perfekt machen

Kämpfen und siegen: Für den FC Lastrup (blaues Trikot) steht heute Abend ein wichtiges Derby in Höltinghausen an. Foto: Wulfers

Kreis Cloppenburg. (tib) Martin Sommer und seine Mannschaft wollen den ersten Matchball direkt nutzen. Sollte der FC Lastrup die heutige Partie beim SV Höltinghausen, die um 19.30 Uhr angepfiffen wird, gewinnen, wäre der Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga perfekt. Der SVH wird in der kommenden Saison dagegen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in der Kreisliga auflaufen. In Emstekerfeld wird am Abend derweil ein zweites Derby ausgetragen, wenn der formstarke TuS den BV Garrel empfängt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 22. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

