BVC-Präsident dementiert wilde Gerüchte

Bezieht Stellung: Das BVC-Präsidium mit (von links) Dirk Meyer, Daniel Plate, Dr. Jürgen Vortmann und Laurenz Rake. Foto: Hermes

Von Til Bettenstaedt



Cloppenburg. Der Vorstand des BV Cloppenburg trete mit sofortiger Wirkung zurück, der Verein sei bankrott, der Spielbetrieb würde zur neuen Saison komplett eingestellt – in der Cloppenburger Fußballszene wurde gestern wild spekuliert. Die Nachrichten, die vor allem in den sozialen Netzwerken verbreitet wurden, entpuppten sich jedoch als komplett falsch – als „Fake News“. „Da ist überhaupt nichts dran“, dementierte der Präsident Dr. Jürgen Vortmann im Gespräch mit der MT energisch. „Es ist eine bodenlose Frechheit, dass so etwas in die Welt gesetzt wird.“ Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 22. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.