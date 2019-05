VfL siegt und bleibt Peheim auf den Fersen

Obenauf: Die DJK Elsten (weiße Trikots) gewann gegen den VfL Markhausen mit 6:2. Foto: Wulfers

Kreis Cloppenburg (tib). Neue Spannung im Meisterkampf der 1. Kreisklasse: Dank des 6:0-Erfolgs über BW Galgenmoor haben die Fußballer des VfL Löningen nur noch zwei Punkte Rückstand auf den Tabellenführer SV Peheim, der in Lindern nicht über ein 2:2 hinauskam.



Der VfL präsentierte sich vor der Pause in einer blendenden Verfassung. Beim Stand von 4:0 war das Duell nach 45 Minuten bereits entschieden. Dass die Löninger klar dominierten, lag auch daran, dass der BW-Kicker Mohamed Altamin schon nach 18 Minuten wegen Meckerns die Rote Karte gesehen hatte. Im Gefühl des sicheren Sieges schalteten die Gastgeber in Durchgang zwei einige Gänge herunter. Mehr aus der 1. Kreisklasse gibt's in der Ausgabe am 21. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.