Mit blauem Auge davongekommen

Abschied mit Klassenerhalt: Michelle Meyer bestritt am Sonntag – wie auch Charoula Dimitriou – ihr letztes Spiel für den BVC. Archivfoto: ll

Wetzlar (ll). Großes Aufatmen bei den Fußballerinnen des BV Cloppenburg. Sie haben den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga geschafft, trotz eines 1:3 (1:0) im Saisonfinale beim FSV Hessen Wetzlar. Aufgrund des besseren Torverhältnisses landet der BVC auf dem elften und damit ersten Nichtabstiegsrang vor den punktgleichen Teams aus Wetzlar und Weinberg.



Die Gäste hatten dank eines privaten Sponsors ein Hotel in Wetzlar beziehen können. Der Verein hätte die Übernachtung vor dieser wichtigen Partie nicht bezahlt und die Mannschaft erst am Spieltag anreisen lassen. Darüber hinaus wehren sich die Spielerinnen gegen die fristlose Entlassung von Trainerin Tanja Schulte.

