Hansa Friesoythe verlässt Abstiegsränge

Tolle Moral: Friesoythes Fußballer (grüne Trikots) kamen gegen den TV Dinklage nach einem 1:2-Rückstand noch zu einem 4:2-Erfolg. Foto: Wulfers

Von Rolf Wulfers



Friesoythe. Riesenjubel bei den Fußballern von Hansa Friesoythe: Mit einem 4:2 (1:0)-Erfolg gegen den TV Dinklage verabschiedete sich das Team von Trainer Hammad El-Arab von den Abstiegsrängen. „Ich hab den Jungs schon vor der Partie gesagt, dass wir, wenn wir gewinnen, den Klassenerhalt schaffen.“ Friesoythes Trainer lebte Optimismus vor und sein Team ließ ihn nicht im Regen stehen.



Beiden Mannschaft war die Bedeutung der Partie anzumerken und so kam es bis Mitte der ersten Halbzeit zwar zu intensiven Zweikämpfen, aber keinerlei Torchancen. Eher unvermittelt dann die Friesoyther Führung. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 20. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

