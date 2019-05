Über Thüles Sieg jubelt auch Lastrup

Gute Chance: Der Thüler Johannes Göken (rechts) wird hier in letzter Sekunde vom Langförder Kapitän Michael Gerken gestoppt. Foto: Bettenstaedt

Von Til Bettenstaedt



Thüle. Nicht nur der SV Thüle freute sich am Sonntag über den 4:2-Erfolg gegen BW Langförden. Mit dem FC Lastrup jubelte auch ein zweiter Fußball-Bezirksligist aus dem Kreis Cloppenburg. Durch die BW-Niederlage stiegen die FCL-Chancen auf den Klassenerhalt schließlich deutlich. Zwei Spieltage vor dem Saisonende haben die Lastruper vier Punkte Vorsprung auf Langförden, das den ersten Abstiegsplatz belegt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 20. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.