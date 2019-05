Bürgermeister Möller verspricht Sonnenschein

Tadelloser Job: Die Molberger E-Jugendlichen (von links) Noel Wagner, Finn-Luca Ruhl, Ewan Jung und Luis Langlets zogen die 112 Lose. Keine Beanstandungen hatten (von links), Herbert Winkel (Landrat Kreis Vechta), Johann Wimberg (Landrat Kreis Cloppenburg), OM-Cupbeauftrager Christian Albers, Martin Schrand (Vorsitzender SV Molbergen), OM-Cupbeauftragter Ralf Böckmann sowie die Mitglieder des Molbergen, Erwin Budde, Andreas Göken und Theo Thoben. Foto: Bernd Götting

Von Ludger Langosch



Ermke. Das war ein schwungvoller Auftakt in die „heiße Phase“ vor dem 21. OM-Cup für E-Jugendfußballer, der am 22. und 23. Juni auf der neuen Sportanlage des SV Molbergen über die Bühne gehen wird. Bürgermeister Möller war um klare Worte nicht verlegen: „Der SV Molbergen und die Gemeinde sind stolz, den OM-Cup austragen zu dürfen. Wir werden alles dafür tun, dass wir ein würdiger Gastgeber sein werden. Wo lässt sich diese Veranstaltung besser durchführen als in unserem funkelnagelneuen Sportpark. Der bietet optimale Bedingungen. Und die Schale, die bleibt in Molbergen.“ Einmal in Schwung, legte Möller auch noch ein Versprechen auf Sonnenschein nach: „Das klappt. Der Wettergott ist mein Freund, wir sind per du.“ Mehr dazu

lesen Sie in der Ausgabe am 18. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Lokalsport:

18.05.2019 | Schlägt BVC die Rettung der Frauensparte aus?