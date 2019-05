Entscheidungen schon an diesem Wochenende?

Fast alle Hürden genommen: Artur Lazowski (am Ball, im Spiel beim SV Thüle) hat mit dem SV Altenoythe den Klassenerhalt so gut wie sicher. Mit einem Punkt am Freitagabend im Heimspiel gegen den FC Lastrup wären die Hohefelder definitiv gerettet. Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Kreis Cloppenburg. Die Saison in der Fußballbezirksliga geht auf die Zielgerade. Am bevorstehenden Wochenende können vielleicht schon alle Entscheidungen fallen. Der Abstieg für Schlusslicht SV Höltinghausen wäre besiegelt, wenn das Heimspiel gegen die Falken Steinfeld, die mit einem Sieg die Meisterschaft sicher hätten, verloren geht. Dafür müsste aber auch der FC Lastrup am Freitagabend beim SV Altenoythe zumindest punkten. Die Mannschaft von Trainer Martin Sommer könnte sich wiederum vorzeitig mit einem Sieg retten, vorausgesetzt, der SV Thüle legt am Sonntag einen Heimsieg gegen BW Langförden nach. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 17. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.