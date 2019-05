Prepens knackt 49 Jahre alten Kreisrekord

Bezirksmeister in der Sprintstaffel: Von links: Greta von Seggern, Ese Wema, Celina Sill und Nadia Wema. Foto: Prepens

Oldenburg (mt). Bei den Bezirksmeisterschaften U18/U20 in Oldenburg überzeugten die Leichtathleten des TV Cloppenburg erneut mit guten Leistungen. Dabei gehören drei von ihnen noch der Altersklasse U16 an. Bereits im Vorlauf der männlichen Jugend U18 sprintete Torben Prepens zu einer persönlichen Bestzeit von 11,70 Sekunden. Im Finale konnte sich der 15-Jährige erneut steigern und wurde in einer Zeit von 11,67 Sekunden Vierter. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 16. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.