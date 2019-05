Gotfrit findet doch noch die Lücke

Arbeitssieg: Essens Fußballer (weiße Trikots) kamen gegen GW Firrel zu einem 1:0-Erfolg. Foto: rw

Von Rolf Wulfers



Essen. Vier Spieltage vor Saisonende ist der Klassenerhalt für Fußball-Landesligist BV Essen (fast) in trockenen Tüchern. Nach dem 1:0 (0:0)-Sieg gegen GW Firrel am Sonntag beträgt der Vorsprung zum ersten Abstiegsplatz fünf Punkte. Es war ein zähes Stück Arbeit für Essens Fußballer. Andrey Gotfrit erzielte das Tor des Tages. Den ausführlichen Spielbericht lesen Sie in der Ausgabe 13. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.