Tür zum Klassenerhalt geht ganz weit auf

Auf Agnieszka Winczo ist Verlass: Die BVC-Angreiferin (rechts) stellte mit ihrem zehnten Saisontreffer den wichtigen 2:1-Sieg gegen die TSG Hoffenheim II sicher. Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Cloppenburg. Das war ein Riesenschritt in Richtung Klassenerhalt. Die Fußballerinnen des BV Cloppenburg dürfen nach dem schwer erkämpften 2:1-Erfolg (1:1) gegen die TSG Hoffenheim II mit einer weiteren Saison in der 2. Bundesliga planen. Am kommenden Sonntag dürften sie sich in Wetzlar sogar eine 0:4-Niederlage leisten.



Den Sieg verdienten sich die BVC-Frauen mit einer überaus engagierten Vorstellung. Gleich zu Beginn legten sie los wie die Feuerwehr und nach Lisa Jostens prima Vorarbeit vollstreckte Jannelle Flaws eiskalt: Das 1:0 schon nach 158 Sekunden. Den ausführlichen Spielbericht lesen Sie in der Ausgabe 13. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.