TuS-Joker „erledigen“ den BVC

Verlassen den BVC: Luca Luniku (hinten, von links), Leon Neldner, Teammanager Bernd Pauly, Trainerin Imke Wübbenhorst und Janne Kay sowie (vorne, von links) Drilon Demaj, Alexander Dreher und Diederik Bangma wurden vor dem Spiel verabschiedet. Foto: Wulfers

Von Til Bettenstaedt



Cloppenburg. Nur allzu gerne hätten sich die Oberliga-Fußballer des BV Cloppenburg am Freitagabend mit einem Sieg von ihrem Heimpublikum verabschiedet. Doch daraus wurde nichts – obwohl sie gegen den TuS Bersenbrück nach einer guten ersten halben Stunde mit 2:0 in Führung gelegen hatten. Am Ende setzten sich die Gäste vor rund 150 Zuschauern aber verdient mit 4:2 durch. „Für mich ist der Abschied schon traurig. Gerade das letzte halbe Jahr mit den Jungs habe ich wirklich genossen“, sagte die Trainerin Imke Wübbenhorst. Mehr dazu lesen Sie exklusiv in der Ausgabe 11. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper.

