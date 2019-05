Gute Ausgangslage fürs Finale schaffen

Ziel fest im Blick: Nadine Luker will mit dem BVC unbedingt im letzten Heimspiel der Saison gegen die TSG Hoffenheim II einen Dreier holen. Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Cloppenburg. Es bahnt sich ein dramatisches Finish für die Fußballfrauen in der 2. Bundesliga an. Am vorletzten Spieltag sind zwei der drei Abstiegsplätze noch nicht vergeben, fünf Mannschaften kommen dafür in Frage. Eine davon ist der BV Cloppenburg, der am Sonntag die TSG Hoffenheim II in seinem letzten Saisonheimspiel zu Gast hat. Spielbeginn ist um 14 Uhr.



Die fünf Teams sind nur durch einen einzigen Punkt getrennt. Das Quartett Gütersloh, Cloppenburg, Wetzlar und Weinberg hat 27 Zähler auf dem Konto, Frankfurt II bringt es auf derer 26.