Schultes flammender Appell: „Es ist 5 vor 12“

Hindernisse im Weg: Die Zukunft der BVC-Fußballfrauen (links: Sarah Geerken im Spiel gegen Jena) in der 2. Bundesliga ist weder sportlich noch wirtschaftlich gesichert. Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Cloppenburg. Die Zweitligafußballerinnen des BV Cloppenburg stehen vor einer ungewissen Zukunft. Nicht nur, dass der Verbleib im Unterhaus vor dem zweitletzten Spieltag noch nicht gesichert ist, auch die wirtschaftliche Zukunft ist noch ziemlich ungewiss.



Allzu große Unterstützung können sie vom klammen Verein nicht erwarten und so haben sie vor gut zwei Monaten eine Aktion gestartet, mit der sie ihren Fortbestand bewerkstelligen wollen: Die BVC-Frauen haben zu einem einmaligen Sponsoring aufgerufen. 300 Geldgeber sollten sich mit einer Summe von jeweils 300 Euro engagieren. „Wir haben zwar sehr viele positive Resonanzen bekommen", sagt Trainerin Tanja Schulte. „Aber wir haben erst rund die Hälfte der benötigten Summe tatsächlich auf dem Konto."