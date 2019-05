BVC nimmt Abschied von seinen Fans

Vorletzte Partie: Kurz vor dem Saisonende wollen die Cloppenburger Oberliga-Fußballer (rechts Leon Walles) noch einmal für ein Erfolgserlebnis sorgen. Foto: Langosch

Von Til Bettenstaedt



Cloppenburg. Sportlich geht es um nichts mehr, der Abstieg aus der Oberliga ist seit vergangenem Sonntag amtlich. Dennoch wollen sich die Fußballer des BV Cloppenburg am Freitagabend noch einmal von ihrer besten Seite zeigen. Denn in der Begegnung gegen den TuS Bersenbrück, die um 19.30 Uhr angepfiffen wird, treten sie zum letzten Mal in dieser Saison vor heimischem Publikum an. „Die Jungs sind heiß, sie wollen sich unbedingt mit einem Sieg verabschieden, das war im Training deutlich zu spüren“, sagt die BVC-Trainerin Imke Wübbenhorst. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 10. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.