SVB am Ziel seiner Träume

Foto: Bettenstaedt

Von Til Bettenstaedt



Bevern/Brockdorf. Erst regnete es in Strömen, dann floss der Sekt in Strömen. Die Fußballer des

SV Bevern haben am Mittwochabend ihren ersten Matchball genutzt und die Landesliga-Meisterschaft dank des 5:1-Erfolgs gegen GW Mühlen perfekt gemacht. Nach dem Abpfiff feierte das Team den größten Erfolg der Vereinsgeschichte überschwänglich mit Jubelgesängen und Sektduschen. Den ausführlichen Spielbericht lesen Sie in der Ausgabe 9. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.