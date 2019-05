TVC-Handballer wollen nach Titel greifen

Nimmt Titel ins Visier: Trainer Barna-Zsolt Akacsos will mit dem TVC in der nächsten Saison angreifen Foto: Langosch.

Von Ludger Langosch



Cloppenburg. Nach der Saison ist vor der Saison. Das gilt vor allem für Barna-Zsolt Akacsos. Der Trainer der Cloppenburger Oberligahandballer hat die Punktspielrunde 2018/2019 mit seinem Team am vergangenen Samstag als Vierter abgeschlossen – und hat jetzt schon die kommende Serie im Blick. Die Ziele formuliert der Coach selbstbewusst: „Ich habe zwei Jahre in die Entwicklung der Mannschaft investiert. Nun wollen wir angreifen und um den Titel spielen.“ Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 7. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.