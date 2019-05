Peheims Stolperer lässt Verfolger hoffen

Knappe Niederlage: Der SV Evenkamp (rechts Torwart Luca Abeln) verlor am Wochenende mit 0:1 gegen Lindern. Altenoythe II (hier Holger Brünemeyer) war derweil spielfrei. Archivfoto: ll

Kreis Cloppenburg (ll). Es hätte für die Fußballer des SV Peheim ein Riesenschritt gen Meisterschaft in der 1. Kreisklasse werden können. Durch das 1:3 in Petersdorf aber schmilzt der Vorsprung und die Verfolger, Löningen und eben jene Petersdorfer, dürfen wieder etwas hoffen.



Die Weichen auf Sieg stellte Petersdorf schon in der ersten Halbzeit. Nach 36 Minuten stand bereits das 3:1 zu Buche, das auch am Ende Bestand hatte. Im zweiten Durchgang drängte Peheim zwar mit Macht auf die Wende, aber die Platzherren hielten dem Druck bis zum Schlusspfiff stand. Mehr aus der 1. Fußballkreisklasse lesen Sie in der Ausgabe am 7. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

