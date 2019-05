JSG-Nachwuchs rächt sich für 0:8-Pleite

Obenauf: Die C-Junioren der JSG Lastrup/Kneheim/Hemmelte (blaues Trikots) feierten einen Heimsieg. Foto: Bettenstaedt

Von Til Bettenstaedt



Kreis Cloppenburg. Jubel in letzter Sekunde: Dank eines Treffers von Hannes Schmits feierten die B-Junioren des Fußball-Niedersachsenligisten BV Cloppenburg einen 4:3-Erfolg beim JFV Rehden. Auch die C-Jugendlichen der SG Höltinghausen/Emstek durften sich über drei Punkte freuen.



JSG Lastrup/Kneheim/Hemmelte – GVO Oldenburg 1:0 (1:0). Den Gastgebern merkte man vom Start weg an, dass sie unbedingt Revanche für die 0:8-Hinspielklatsche nehmen wollten. Die präsentierten sich enorm lauf- und zweikampfstark. Lohne war der Führungstreffer von Tobias Wolter in der 17. Minute. Auch im zweiten Durchgang ließen sie nur wenige GVO-Chancen zu und feierten einen verdienten 1:0-Erfolg.



