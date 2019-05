Molbergen lässt nichts anbrennen

Der SVM ist wieder da: Molbergens Fußballer haben sich mit einem 6:0-Kanstersieg über den SV Harkebrügge vorzeitig die Meisterschaft in der Fußballkreisliga gesichert und steigen nach acht Jahren wieder in die Bezirksliga auf.Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Kreis Cloppenburg. So deutlich war es nicht zu erwarten, wenngleich der SV Molbergen schon mit dem Titel in der Fußballkreisliga gerechnet hatte. Beim 6:0 über Harkebrügge ließ der SVM drei Spieltage vor Schluss nichts mehr anbrennen. „Mission erfüllt“ steht auf den Meister-T-Shirts, mit denen die Mannen von Trainer Jürgen Stopkin in die Meisterfeier starteten.



Verfolger Sedelsberg kanzelte Barßel zwar mit 7:1 ab, hat aber keine Chance mehr auf den Titel. Die Spielberichte lesen Sie in der Ausgabe 6. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.