BVC-Abstieg ist nach 0:0 besiegelt

Hatte eine große Chance: BVC-Kicker Drilon Demaj (links) scheiterte kurz vor dem Schlusspfiff am Hildesheimer Torwart. Foto: Jost-Enneking

Von Til Bettenstaedt

und Niklas Jost-Enneking



Hildesheim. Was sich schon seit Wochen anbahnt, ist seit Sonntagnachmittag traurige Gewissheit: Die Fußballer des BV Cloppenburg stehen als Absteiger aus der Oberliga Niedersachsen fest. Nach dem 0:0 beim

VfV Hildesheim können sie das rettende Ufer in den beiden verbleibenden Saisonpartien gegen den TuS Bersenbrück und Eintracht Northeim nicht mehr erreichen.



Dass die Cloppenburger in Hildesheim überhaupt einen Zähler holten, hatten sie der Abschlussschwäche der Gastgeber zu verdanken. Den ausführlichen Spielbericht lesen Sie in der Ausgabe 6. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Lokalsport:

05.05.2019 | Abstiegskampf spitzt sich immer weiter zu