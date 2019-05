Abstiegskampf spitzt sich immer weiter zu

Aller Einsatz vergebens: Anna Johanning (rechts) und Agnieszka Winczo boten mit dem BV Cloppenburg dem FF USV Jena, hier Torschützin Merza Julevic (Nummer 10) und Julia Arnold, zwar richtig Paroli, verloren aber unglücklich mit 0:1. Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Cloppenburg. Hinterher gab es Komplimente vom gegnerischen Trainer, aber dafür können sich die Fußballfrauen des BV Cloppenburg nichts kaufen. Durch die unglückliche 0:1-Heimniederlage (0:1) gegen den FF USV Jena stecken sie weiter mitten drin im Abstiegsstrudel der 2. Bundesliga. Mit viel Leidenschaft und Einsatz boten die BVC-Frauen den Thüringerinnen Paroli, deren reife Spielanlage zwar gut anzusehen war, aber nun auch nicht gerade Torchancen im Minutentakt zu Tage förderte. So wunderte es nicht, dass ein Standard zur Führung herhalten musste. Den ausführlichen Spielbericht lesen Sie in der Ausgabe 6. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.