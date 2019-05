BVC-Frauen vor erstem von drei Endspielen

Auf der Jagd: Jannelle Flaws (links, im Spiel gegen Essen) braucht mit dem BVC im Abstiegskampf der 2. Bundesliga dringend Punkte. Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Cloppenburg. Für den neutralen Beobachter könnte die Lage in der 2. Fußballbundesliga der Frauen nicht besser sein. Drei Spieltag vor Saisonende stecken noch fünf Team mittendrin im Abstiegsstrudel, zwei von ihnen werden das abgeschlagene Schlusslicht, SGS Essen U20, in die Regionalliga begleiten. Mit „in der Verlosung“ ist auch der BV Cloppenburg, der wie Gütersloh, Wetzlar und Weinberg 27 Punkte auf dem Konto hat. Einen Zähler dahinter hofft auch der 1. FFC Frankfurt II noch auf Rettung. Der BVC tritt am Sonntag um 11 Uhr ijm eigenen Stadion gegen den FF USV Jena an.



„Wir haben im Grunde noch drei Endspiele vor uns", meint Cloppenburgs Trainerin Tanja Schulte.