BVC droht Sonntag der Abstieg

Gute Leistung: Der Cloppenburger Angreifer Drilon Demaj (links) überzeugte gegen Braunschweig II durch seine Übersicht und Laufbereitschaft. Foto: Langosch

Von Til Bettenstaedt



Cloppenburg. Für die Fußballer des BV Cloppenburg kann sich die Akte Oberliga an diesem Sonntag schließen. Um den Abstieg noch zu vermeiden und das Wunder zu schaffen, müsste das Tabellenschlusslicht nicht nur die Begegnung beim VfV Hildesheim – Anstoß ist um 15 Uhr –, sondern auch die beiden danach folgenden Partien für sich entscheiden, etliche Treffer aufholen und auf reichlich Schützenhilfe hoffen. „Ich kann die Tabelle natürlich lesen“, hat die BVC-Trainerin Imke Wübbenhorst kaum noch Hoffnung auf den Klassenerhalt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 3. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.