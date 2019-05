Lastrup und Altenoythe vor Kellerduellen

Gefahr im Verzug: Felix Wilken, Stephan Krause und Martin Habben (v. re.), die sich hier einem Freistoß des Thülers Leo Baal entgegenstellen, haben mit Höltinghausen eine schwere Aufgabe vor sich. Foto: ll

Kreis Cloppenburg (ll). Während die Frage nach dem Meister in der Fußballbezirksliga zugunsten von Falke Steinfeld beantwortet scheint, bahnt sich ein hoch spannender Abstiegskampf an. Sieben Mannschaften kämpfen um den Ligaverbleib, zwei von ihnen wird es erwischen. Die schlechtesten Karten hat der SV Höltinghausen (19 Punkte), aber auch GW Brockdorf mit zehn Zählern mehr auf dem Konto ist noch nicht gerettet. Seit Ende der Winterpause hat Höltinghausen noch keinen einzigen Punkt geholt. Vielmehr setzte es sechs Niederlagen am Stück. Auch ein Trainerwechsel (Ralf Böhmer für Mathias Wendeln) brachte bislang noch keinen Erfolg.