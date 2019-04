Cloppenburgs A-Jugend bleibt oben dran

Locker-leicht zum Sieg: Sulyman Faratol (grünes Trikot) erzielte beim 4:1-Sieg der Friesoyther A-Jugend gegen den SV Brake zwei Treffer. Foto: Langosch

Von Til Bettenstaedt

Kreis Cloppenburg. Die beiden B-Juniorenteams des BV Cloppenburg haben am vergangenen Wochenende jeweils 5:3-Siege eingefahren. In der Niedersachsliga gewannen die Fußballer bei Eintracht Braunschweig und die Bezirksliga-Reserve zu Hause gegen den VfL Oldenburg II. Im Derby gegen die SG Cappeln/Elsten/Sevelten feierte Emstek/Höltinghausen in dieser Spielklasse einen 2:0-Erfolg. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 30. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Lokalsport:

29.04.2019 | Wiedersehen mit Extrainer im Saisonfinale