Wiedersehen mit Extrainer im Saisonfinale

Ein letztes Mal Gas geben: Trainerin Renee Verschuren schwört die BVG-Frauen auf das Saisonfinale am MIttwoch gegen den TV Oyten ein. Foto: Langosch

Von Ludger Langosch

Garrel. Ein letzter Auftritt noch, dann ist die Spielzeit 2018/2019 in der 3. Liga West für die Handballfrauen des BV Garrel Geschichte. Am morgigen 1. Mai haben sie den TV Oyten zu Gast. Spielbeginn ist um 16 Uhr. Sportliche Brisanz birgt dieses Saisonfinale für beide Mannschaften nicht mehr. Der BV Garrel steht schon lange als Absteiger fest, für den TV Oyten geht nur noch darum, ob in der Endabrechnung der vierte oder fünf Rang herausspringt. Auf den Tabellendritten, Borussia Dortmund II, hat der TVO drei Punkte Rückstand, auf den Fünften, Bayer Leverkusen II, sind es zwei Zähler Vorsprung, allerdings beim schlechteren Torverhältnis. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 30. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

