Mit Rückenwind gegen Braunschweig II

Ein Sieg vorm Geburtstag: Der Cloppenburger Leon Walles (links) wurde am vergangenen Samstag 23 Jahre alt. Foto: Langosch

Von Til Bettenstaedt

Cloppenburg. Die Erleichterung war groß, die Stimmung ausgelassen. Nach dem turbulenten 3:2-Erfolg gegen den SV Atlas Delmenhorst – dem ersten Sieg nach rund einem halben Jahr – ließen es die Oberliga-Fußballer des BV Cloppenburg am Freitagabend spontan bei einer Kabinenparty krachen. „Ich war nach dem Spiel erst mit ein paar Freundinnen in der Stadt. Als ich später wiederkam, haben die Jungs noch gefeiert. Alle waren natürlich glücklich, dass wir gewonnen haben“, sagt BVC-Trainerin Imke Wübbenhorst. Mit drei weiteren Punkten morgen im Nachholspiel gegen Eintracht Braunschweig II wollen die BVC-Kicker ihre Minichance auf den Klassenerhalt wahren. Die Partie wird bereits um 13 Uhr angepfiffen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 30. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.