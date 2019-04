Bittere 0:6-Packung für BVC-Frauen

Zu selten vorneweg: Natsuki Kishikawa (rechts) und der BV Cloppenburg kassierten beim 1. FC Köln gestern Nachmittag eine deutliche Niederlage. Archivfoto: Langosch

Von Til Bettenstaedt

Cloppenburg. Die Fußballerinnen des BV Cloppenburg erwartet in der 2. Bundesliga ein packender Endspurt im Kampf um den Klassenerhalt. Am viertletzten Spieltag verloren sie die Partie beim

1. FC Köln gestern Nachmittag mit 0:6, sind Tabellenzehnter und haben genauso viele Punkte wie der SV 67 Weinberg, der den ersten Abstiegsrang belegt. „Es sah lange nicht nach so einer deutlichen Niederlage aus, zum Schluss sind wir aber eingebrochen. Das darf vor allem im Hinblick auf das Torverhältnis nicht passieren“, sagte die BVC-Trainerrin Tanja Schulte. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 29. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.