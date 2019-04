Duell zweier gut gelaunter Fußball-Trainer

Delmenhorst gastiert am Freitagabend beim BVC

Einsatz fraglich: BVC-Stürmer Drilon Demaj (am Boden) plagen seit Wochen Muskelprobleme, die sich zuletzt noch verschlimmerten. Archivfoto: Hermes

Von Til Bettenstaedt



Cloppenburg Die eine bekam am Mittwoch die Zulassung für den Lehrgang zur Fußballlehrerin, der andere zog mit seinem Team am Ostermontag ins Finale des Niedersachsenpokals ein. Bei Imke Wübbenhorst, der Übungsleiterin des BV Cloppenburg, und Olaf Blanke, dem Coach von Atlas Delmenhorst, könnte die Laune in diesen Tagen besser kaum sein. Am Freitagabend treffen die beiden Oberliga-Trainer mit ihren Mannschaften um 19.30 Uhr im Stadion an der Friesoyther Straße aufeinander. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 26. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

