SV Bevern muss im Viertelfinale passen

Das Ligaspiel hatte Bevern (in gelb) gegen Schüttorf noch gewonnen, im Pokal reichte es nicht. Foto: Wulfers

Schüttorf (rw). Die Fußballer des SV Bevern sind im Viertelfinale des Bezirkspokals ausgeschieden. Beim FC Schüttorf, gegen den der Landesligist noch zwei glatte Siege einfuhr, kassierte das Team von Trainer Matthias Risse eine 2:3 (1:3)-Niederlage. Der Frust über den Pokal-K.o. hielt sich beim souveränen Tabellenführer der Landesliga in Genzen. „Das Beste an diesem Tag war der die Lohner Niederlage in Essen“ meinte Beverns Cotrainer Peter Hölzen. Der Fokus beim SVB liegt weiter klar auf der „Mission Meisterschaft“. Mehr dazu