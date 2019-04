Kontrollierte Offensive im „Endspiel“

Durchschlagskraft gefragt: Die BVC-Frauen setzen gegen Essens U20 auch auf die Abschlussstärke von Torjägerin Agnieszka Winczo. Im Hintergrund: Lisa Josten. Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Cloppenburg. Die 2. Fußballbundesliga der Frauen macht über Ostern keine Pause. Für den BV Cloppenburg steht im Abstiegskampf sogar eine eminent wichtige Begegnung auf dem Programm: Am Sonntag tritt der BVC im eigenen Stadion gegen das Schlusslicht, die U20 der SGS Essen, an. „Das ist ein Endspiel für uns“, unternimmt Cloppenburgs Trainerin, Tanja Schulte, erst gar nicht den Versuch, die Bedeutizung dieser Auseinandersetzung kleinzureden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 20. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.