Konkurrenz sieht oft nur die Hinterräder

Speedway: MSC Cloppenburg feiert Sieg im Team-Cup

Überragendes Wochenende: Beim ersten Lauf um den Team-Cup ließ der Vorjahressieger nichts anbrennen und holte sich den Sieg. Die beiden Teammanager (links oben Thore Weiner und rechts oben Manfred Bäke)r freuten sich mit ihrem Team über den großartigen Erfolg. Fotos: Heidkamp

Von Andreas heidkamp



Cloppenburg. Das Team um Kapitän Renè Deddens mit Lukas Fienhage, Niels Oliver Wessel Jonny Wynant, Finn Loheider und Kevin Lück brannte förmlich nur so vor Ehrgeiz und präsentierte den Fans ein perfektes Spektakel fahrerischer Extraklasse mit einem dramatischen Höhepunkt in den Endläufen. Bereits in den Vorläufen hatten Deddens und Fienhage den Takt vorgegeben und mit ihrer waghalsigen und atemberaubenden Fahrweise den Gegnern den Schneid abgekauft.