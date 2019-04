BVC-Abstieg rückt immer näher

Voller Einsatz: Der Cloppenburger Leon Walles (rechts) versucht hier mit aller Macht an den Ball zu kommen. Foto: Niklas Jost-Enneking

Von Til Bettenstaedt

und Niklas Jost-Enneking

Heeslingen. Die Fußballer des BV Cloppenburg nehmen weiter Kurs auf die Landesliga. Gestern verlor die Mannschaft der Trainerin Imke Wübbenhorst mit 0:2 beim Heeslinger SC und bleibt Schlusslicht der Oberliga. „Das war eine verdiente Niederlage. Wir hatten Glück, dass wir nicht früher in Rückstand geraten

sind“, sagte Wübbenhorst. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 15. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Lokalsport:

14.04.2019 | 19:20-Niederlage Spiegelbild der Saison