19:20-Niederlage Spiegelbild der Saison

Plattgemacht: Charlotte Meyer (grünes Trikot) unterliegt im wahrsten Sinne des Worte mit dem BV Garrel dem TV Einigkeit Netphen, (hier: Marit Vonnahme). Am Ende hatte der BVG mit 19:20 den Kürzeren gezogen..Foro: Langosch

Von Ludger Langosch

Garrel. Als Lisa Noacks Siebenmeterwurf 22 Sekunden vor der Schlusssirene krachend am Pfosten und der Abpraller beim Gegner landete, war klar, dass es auch im 20. Anlauf nichts mit einem Sieg für die Handballfrauen des BV Garrel in der 3. Liga West werden würde. Vielmehr ging das Kellerduell gegen den Vorletzten, TVE Netphen, mit 19:20 (11:9) verloren. Damit steht fest, dass der BVG die Saison, in der nur noch zwei Spiele auf dem Programm stehen, als Schlusslicht beenden wird. Der Abstieg und die Rückkehr in die Oberliga standen schon vorher fest. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 15. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

