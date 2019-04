Flugeinlagen: Sebastian Dinklage (rechts gegen Nicolai Kösters) musste mit dem SV Höltinghausen gegen Ramsloh eine 0:3-Heimniederlage hinnehmen. Foto: Wulfers

Von Rolf Wulfers

Höltinghausen. Dank einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit kam Blau-Weiß Ramsloh im Kreisderby der Fußball-Bezirksliga beim SV Höltinghausen zu einem letztlich verdienten 3:0 (0:0)-Erfolg.