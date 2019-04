Krasser Außenseiter beim Tabellenführer

Energisch gegenhalten: Auf Natsuki Kishikawa (rechts) und Charoula Dimitriou kommt mit em BVC morgen in Wolfsburg viel Arbeit zu.Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Cloppenburg. Es ist das schwerste Auswärtsspiel, das die Fußballerinen des BV Cloppenburg aktuell bestreiten könnten – und damit ist es auch gleichzeitig das leichteste. Schließlich sind sie am Sonntag von 14 Uhr an beim VfL Wolfsburg II, dem Tabellenführer der 2. Bundesliga, nur der krasse Außenseiter. In dieser Rolle aber fühlen sich die BVC-Frauen pudelwohl. „Vor rund vier Wochen bei Bayern München II war die Ausgangslage ähnlich“, meint Trainerin Tanja Schulte, die dann mit ihrer Elf beim 2:2 einen Punkt holte. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 13. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.