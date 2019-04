Köpfe frei bekommen und endlich siegen

Garrels Handballfrauen hoffen auf Erfolg

Ab durch die Mitte: Lena Lötgering (schwarzes Trikot, hier im Spiel gegen Solingen-Gräfrath) möchte mit dem BV Garrel endlich den ersten Saisonsieg landen.Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Garrel. Drei Möglichkeiten haben die Handballfrauen des BV Garrel noch, um einen Sieg in der laufenden Saison der 3. Liga West zu landen. Die besten Aussichten bietet das heutige Heimspiel gegen den TVE Netphen, schließlich rangieren die Siegerländerinnen als Vorletzter nur einen Platz vor dem Schlusslicht. Anschließend bekommt es der BVG mit dem Spitzenreiter, Solingen-Gräfrath, und dem Tabellenvierten, Oyten, zu tun. Die Partie am Samstag beginnt um 17 Uhr in der Garreler Sporthalle. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 13. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.