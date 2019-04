SVH wartet auf Erfolgserlebnis

Höltinghausens Bezirksligafußballer haben am Sonntag Aufsteiger BW Ramsloh zu Gast

Angeschlagen: Höltinghausen muss am Sonntag auf Johannes Kalvelage (links) verzichten. Ramsloh bangt um Einsatz von Torjäger Krystian Tomaszewski. Foto: Wulfers

Von Ludger Langosch



Höltinghausen/Ramsloh. Gelingt den Fußballern des SV Höltinghausen endlich der erste Sieg nach der Winterpause? Mit einem Erfolg am Sonntag von 15 Uhr an gegen BW Ramsloh könnten sie vielleicht die Rote Laterne in der Bezirksliga wieder abgeben und zumindest die Aussicht auf den Klassenerhalt verbessern. Der SVH ist durch drei Niederlagen seit dem Jahreswechsel auf den letzten Platz zurückgefallen. Die Situation ist also ernst.