Kowalczyks Sechserpack in Neuscharrel

Petersdorf feiert in der 1. Fußball-Kreisklasse 8:1-Sieg

Spannendes Duell: BW Galgenmoor (rechts Lamin Jammah) bot dem Tabellenführer SV Peheim (links Kevin Hebestadt) mächtig Paroli. Foto: Langosch

Von Til Bettenstaedt



Cloppenburg. Mehr Mühe als erwartet hatten in der 1. Kreisklasse die Fußballer des Tabellenführers SV Peheim mit BW Galgenmoor. Letztlich mussten sich die abgestiegsgefährdeten Gastgeber aber mit 0:1 geschlagen geben. Das für Freitagabend geplante Spiel zwischen dem SV Harkebrügge II und dem SV Evenkamp war den widrigen Platzverhältnissen zum Opfer gefallen.