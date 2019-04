Cloppenburger Sieglos-Serie hält an

Akrobatische Aktion: Cloppenburgs Innenverteidiger Leon Neldner (am Boden) versucht hier den Wunstorfer Pascal Gos vom Ball zu trennen. Foto: Langosch

Von Til Bettenstaedt



Cloppenburg. 0:1 gegen Wunstorf: Die Fußballer des BV Cloppenburg warten in der Oberliga weiter auf den ersten Sieg seit dem 19. Oktober. Nach dem 1:0-Erfolg gegen den Heeslinger SC im Herbst vergangenen Jahres konnten sie keine der folgenden 13 Partien für sich entscheiden. Derweil gab es gute Nachrichten neben dem Platz: Der BV Cloppenburg hat die ersten Zusagen für die kommende Saison bekommen. Wie der Sportliche Leiter Dirk Wichmann am Rande der Partie gegen den 1. FC Wunstorf mitteilte, bleiben Matthis Hennig, Nico Thoben und Jan Ostendorf dem Verein erhalten. Laut Wichmann gaben darüber hinaus mehrere A-Junioren ihr Ja-Wort für die Spielzeit 2019/20. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 8. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Lokalsport:

07.04.2019 | Drama, Emotionen und positive Signale