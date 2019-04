Drama, Emotionen und positive Signale

Sichtlich ergriffen: Die langjährigen TVC-Spielerinnen Lisa Lammers (links) und Irene Wessel haben ihre Laufbahn mit dem Spiel gegen den TV Eiche Horn beendet. Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Cloppenburg. Das verbleibende Minimalziel haben die Volleyballerinnen des TV Cloppenburg erreicht. Mit einem 3:2-Sieg (25:22, 25:23, 19:25, 21:25, 16:14) über den TV Eiche Horn am letzten Spieltag haben sie Platz zehn in der Dritten Liga West gegenüber dem ASV Senden (3:2-Sieger bei Schlusslicht Lintorf) verteidigt. Damit steigt der TVC zwar ab, aber sollte – aus welchen Gründen auch immer – ein Platz in dieser Staffel frei werden, käme Cloppenburg dafür in Frage. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 8. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.