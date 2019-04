Ex-Profi Ralf Ewen wird BVC-Trainer

Foto: MT-Archiv

Cloppenburg (tib). Die Trainersuche des BV Cloppenburg ist beendet: Wie die MT bereits am Anfang der Woche vermutete, wird Ralf Ewen in der kommenden Saison neuer Chef-Coach der Fußballer. „Die Verbundenheit zum BVC ist immer noch da. Ich sehe die Aufgabe als Chance“, sagt der 47 Jahre alte Ex-Profi, der von 2000 bis 2006 in Cloppenburg kickte.