CLP-Quartett beim Pokalfinale

Heimvorteil: Als Sieger des Kreispokales treten die Molberger Mädchen Fine Hannemann, Leonie Derjue und Christina Kayser (von links) am Samstag in eigener Halle zum Bezirkspokalfinale an. Foto: Berssen

Von Wilhelm Berssen



Kreis Cloppenburg. Abschiedsspiel für Tischtennis-Bezirksoberligist BV Essen: Zum Saisonfinale gastiert der bereits abgestiegene BVE beim BSV Holzhausen.

Bezirkspokalfinale: Am kommenden Wochenende findet in Molbergen das Bezirkspokal-Finalturnier statt. Dafür haben sich in den einzelnen Klassen jeweils vier Mannschaften qualifiziert. Am Samstag ab 9.30 Uhr spielen alle Nachwuchsklassen, um 15 Uhr die Frauen C sowie die Männer C und D. Am Sonntag wird das Mammutturnier mit den Männerklassen A, B und C sowie den Frauen A und B fortgesetzt.